Помогите 9 и 10 задание
Химия
Помогите 9 и 10 задание
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не ребят вы могли описывать точнее какое задание ,вопрос,учебник,страница мы че должны догадаться
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