Помогите! А1. В каком предложении есть прямое дополнение? а) Герасим снова взялся за ложку и продолжал есть. б) Первые капли дождя грузно падают на дорогу. в) Я сегодня поймал было рыбку. г) На каникулы я поеду к отцу с ма...
Русский язык
Помогите! А1. В каком предложении есть прямое дополнение? а) Герасим снова взялся за ложку и продолжал есть. б) Первые капли дождя грузно падают на дорогу. в) Я сегодня поймал было рыбку. г) На каникулы я поеду к отцу с матерью. А2. В каком предложении есть глагол, выступающий в роли определения? а) Эта грусть было неопределенная, смутная, как сон. б) Я не мог не поверить ему. в) Я долго пытался понять смысл этих слов. г) Уже в глубокой древности люди мечтали о возможности летать. А3. Укажите предложение, в котором есть определение, выраженное именем существительным. а) Красивый розовый куст зацвёл. б) На ней было платье в кружевах. в) Террасу обрамляли тонкие виноградные ветви. г) В усадьбе был построен новый дом. А4. В каком предложении приложение пишется через дефис? а) красавец (сугроб) сверкал на солнце б) Моя семья выписывает газету ("Труд") в) Балет ("Спящая красавица") идёт в постановке Петипа. г) Неторопливо шествует, добродушно улыбаясь, сторож (старик) А5. Укажите, каким членом предложения является выделенное слово в предложении: "Павлуша, стоя на коленях, тыкал ЩЕПКОЙ в закипевшую воду." а) дополнением. б) подлежащим. в) приложением. г) согласованным определением. ЧАСТЬ В Прочитайте предложение и выполните задания В1 и В2 "Не так уж часто встречались на Волге женщины-штурманы" В1. Выпишите приложение. В2. Укажите вид сказуемого. ЧАСТЬ С С1. Расскажите о второстепенных членах предложения. СРОЧНО! ВСЕМ СПАСИБО!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1в) Я сегодня поймал было рыбку. 2 г) Уже в глубокой древности люди мечтали о возможности летать. 3б) На ней было платье в кружевах. 4 г) Неторопливо шествует, добродушно улыбаясь, сторож (старик) 5 а) дополнением. В1 женщины-штурманы В2 простое Второстепенные члены непосредственно или опосредованно связаны с грамматической основой, то есть от грамматической основы можно задать вопрос к второстепенному члену, от этого второстепенного члена – к другому и т.д.Испуганное лицо молодой девушки выглянуло из-за деревьев
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