Выпишите цифры,обозначающие запятые при вводном слове. Времени вдруг оказалось ??ного,(1) и можно было полежать и подумать,(2)тем более,(3)что это,(4)наверно,(5)уже в последний раз,(6)а больше,(7)пожалуй,(8)не придётся.

Русский язык
Выпишите цифры,обозначающие запятые при вводном слове. Времени вдруг оказалось ??ного,(1) и можно было полежать и подумать,(2)тем более,(3)что это,(4)наверно,(5)уже в последний раз,(6)а больше,(7)пожалуй,(8)не придётся.
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Наверно,пожалуй-вводные слова 4578
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