Правило по казахскому языку морфология талдау полностью напишите пожалуста
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Правило по казахскому языку морфология талдау полностью напишите пожалуста
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Морфология – дербес сөздердің грамматикалық мағыналарын тексеретін, грамматикалық сөз тұлғалардың қызметі мен қалыптасу, даму заңдылықтарын зерттейтін тіл ғылымының бір сапасы. Морфологияның негізгі материалы — морфема. Морфологиялық талдау сызбасы: Общая схема разбора: Сөз таптары (Часть речи)Бастапқы формасы (Начальная форма) Тұрақты белгілер (Постоянные признаки, если есть) Тұрақсыз белгілер (Непостоянные признаки, если есть)Синтаксистік рөлі (Синтаксическая роль)
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