Помогите с заданием пж Прочитай слова. Обозначь склонение имён существительных, выдели окончания. Пример: травой – трава ( ж.р., 1 скл.) Человек - _____________ Пшеницей - ___________________ Наказание - __________________...
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Помогите с заданием пж Прочитай слова. Обозначь склонение имён существительных, выдели окончания. Пример: травой – трава ( ж.р., 1 скл.) Человек - _____________ Пшеницей - ___________________ Наказание - ____________________ Новостей - _______________________ Светильники - ______________________ Храбростью - ______________________ Соловьи - ______________________ Доброты - _________________________ Хлебом - _______________ Дровами - ___________________
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Человек (м.р 2скл) Пшеницей-пшеница (ж.р 1 скл.) Наказание (ср.р 2 скл) Новостей - новость (ж.р 3 скл.) Светильники - светильник (м.р 2скл.) Храбростью - храбрость (ж.р 3 скл.) Соловьи - соловей (м.р 2 скл.) Доброты - доброта (ж.р 1 скл) Хлебом - хлеб (м.р 2 скл.) Дровами - дрова
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