С помощью координатной прямой найдите значения выражения:1)3-5;2)2-4;3)4-5;4)-1-4;5)-2-4;6)3-3

Математика
С помощью координатной прямой найдите значения выражения:1)3-5;2)2-4;3)4-5;4)-1-4;5)-2-4;6)3-3
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Гость:
-2;-2;-1;-5;-6;0. Ясно?
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