Определи, какие слова являются неологизмами. Правильных вариантов может быть несколько. КреативныйПрограммистПряжаГостьМяч СтранаЕврозонаФормулаИмиджБраузер ПортупеяБерегМесяцМаклерОгонь
Русский язык
Определи, какие слова являются неологизмами. Правильных вариантов может быть несколько. КреативныйПрограммистПряжаГостьМяч СтранаЕврозонаФормулаИмиджБраузер ПортупеяБерегМесяцМаклерОгонь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Креативный програмист имидж браузер
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