Определи, какие слова являются неологизмами. Правильных вариантов может быть несколько. КреативныйПрограммистПряжаГостьМяч СтранаЕврозонаФормулаИмиджБраузер ПортупеяБерегМесяцМаклерОгонь

Русский язык
Определи, какие слова являются неологизмами. Правильных вариантов может быть несколько. КреативныйПрограммистПряжаГостьМяч СтранаЕврозонаФормулаИмиджБраузер ПортупеяБерегМесяцМаклерОгонь
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Креативный програмист имидж браузер
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Помогите со 2-3 заданием срочно надо пожалуйста!!!!
Ответить
Математика
Решить систему уравнений : 3х+4у=1 2х-у=8
Ответить
Математика
Продолжи последовательность: 1,8,27,64,?,?,?.
Ответить
Русский язык
Выпишите цифры,обозначающие запятые при вводном слове. Времени вдруг оказалось ??ного,(1) и можно было полежать и подумать,(2)тем более,(3)что эт...
Ответить
Математика
С помощью координатной прямой найдите значения выражения:1)3-5;2)2-4;3)4-5;4)-1-4;5)-2-4;6)3-3
Ответить