Определи, какие слова являются неологизмами. Правильных вариантов может быть несколько. КреативныйПрограммистПряжаГостьМяч СтранаЕврозонаФормулаИмиджБраузер ПортупеяБерегМесяцМаклерОгонь

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Определи, какие слова являются неологизмами. Правильных вариантов может быть несколько. КреативныйПрограммистПряжаГостьМяч СтранаЕврозонаФормулаИмиджБраузер ПортупеяБерегМесяцМаклерОгонь

Автор: Гость