Помогите, Агатангел Кримський вірш "Весняна розмова" визначити тему, ідею, основну думку, жанр твору.

Українська література
Помогите, Агатангел Кримський вірш "Весняна розмова" визначити тему, ідею, основну думку, жанр твору.
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