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Помогите, алгебра 7 класс, номер 1036‼️‼️
Алгебра
Помогите, алгебра 7 класс, номер 1036‼️‼️
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Просто подставить надо -3=-4
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