ПОМОГИТЕ АНАЛИЗ СТИХА "АНГЕЛ" ЛЕРМОНТОВ 7 КЛАСС ПОМОГИТЕ! ПРОШУ
Литература
ПОМОГИТЕ АНАЛИЗ СТИХА "АНГЕЛ" ЛЕРМОНТОВ 7 КЛАСС ПОМОГИТЕ! ПРОШУ
Ответ(ы) на вопрос:
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В основе лирического сюжета лежит представление о том, что где-то в горнем, небесном пространстве, существуют души людей, которые на мгновение переносятся ангелами на землю, а потом божественные создания вновь призывают их на небеса. Это мгновение — жизнь человека.Всего шестнадцать строк развернуты Лермонтовым до масштаба макрокосма. «Звуки небес», «тихая песня ангела» создается с помощью аллитерации (в произведении 25 раз повторяется звук Л) и ассонанса(звуки А, Э, И). А мир земной, отличающийся от «непритворности» райских садов, входит в стихотворение раздражающим звуком Р.Антитеза между небом и землей — это поиск лирическим героем нравственно — эстетического идеала, согласия с самим собой, не принимающим ложь земного бытия.Религиозная лексика приобретает в лермонтовском произведении эмоционально-возвышенную окраску, именно она есть смысловой пласт стихотворения. Все, связанное с моментом рождения души, мыслится поэтом как чудо бытия. Ведь «душа младая» — центральный образ произведения, рождается, чтобы сохранить в себе частичку «звуков небес», дарующую силу среди мира «печали и слез».В стихотворении «Ангел» удивительно вычерченный синтаксис, позволяющий спрягать гармонией экспрессию, придавая ей через лаконичность отточенных фраз завершенность и совершенство.С помощью инверсии на первый план выходят прилагательные ( «душу младую», «желанием чудным»), тем самым признак становится существеннее предмета.Трехстопный амфибрахий показывает эпичность и, в то же время, глубокую камерность произведения.
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