Помогите. Англ. яз. Надо составить предложения со словами: clever-умный,serious-серьезный, cunning-хитрый,adult-взрослый,polite-вежливый,unlucky-неудачливый.

Английский язык
Помогите. Англ. яз. Надо составить предложения со словами: clever-умный,serious-серьезный, cunning-хитрый,adult-взрослый,polite-вежливый,unlucky-неудачливый.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Adult polite cunning
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