Помогите. Англ. яз. Надо составить предложения со словами: clever-умный,serious-серьезный, cunning-хитрый,adult-взрослый,polite-вежливый,unlucky-неудачливый.
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Помогите. Англ. яз. Надо составить предложения со словами: clever-умный,serious-серьезный, cunning-хитрый,adult-взрослый,polite-вежливый,unlucky-неудачливый.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Adult polite cunning
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