Как вы думаете , зачем современному человеку знать о классицизме?
Литература
Как вы думаете , зачем современному человеку знать о классицизме?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для того чтоб люди брали это в толк. классицизм это обращение к античности разуму. когда показывают авторы современную действительность .
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