12 слов с чередованием
Русский язык
12 слов с чередованием
Ответ(ы) на вопрос:
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Заря-зори, гореть-гарь, скакать-вскочить, замирать-замереть, пловец-плавать, расти-рост, равнина -выровнять, макать-мочить, берет-выбирает, предлагать- предложить, касаться-коснуться, занять-занимать
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