Суда во времена Колумба не могли совершать очень длительные плавания в открытом море. Они не вмещали достаточного кол-ва пресной воды и провианта. Это были деревянные парусники с многочисленным экипажом. Иначе с парусами не спр...
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Суда во времена Колумба не могли совершать очень длительные плавания в открытом море. Они не вмещали достаточного кол-ва пресной воды и провианта. Это были деревянные парусники с многочисленным экипажом. Иначе с парусами не справиться. Смертельный голод и жажда порой угрожали морякам и при обычных плаваниях по хорошо известным маршрутам. А тут предстоял далёкий неизвестный путь. Предприятие генуэзского морехода требовало отчаянной смелости. 1.Определите тип речи текста. Оргументируйте свой мнение. 2.Выпишите по 1-му словосочетанию с управлением, согласованием и примыканием . 3.Укажите предложение с Составным Глагольным Сказуемым. 4.Укажите номер предложения с Составным Именным Сказуемым. 5.Подберите синонимы к слову провиант. 6.Выпишите из первых 2-х предложений служебные части речи. Назовите их. 7.Найдите предложение, в котором не со словом, можно писать отдельно. 8.Приведите пример такого написания.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда будешь переписывать исправь экипажом на экипажЕм! 1. Повествование, так как текст передает действие в развитии во временной последовательности. 2. Согласование - деревянные парусники Управление - угрожали морякам Примыкание - с парусами не справиться 3. Не могли совершать 4. 5. пища, питание, еда, провизия, припасы, продукты Половина заданий готовы. Позже напишу оставшиеся.
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