Помогите!К нам дядя приехал-это повествование?
Русский язык
Помогите!К нам дядя приехал-это повествование?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смотря какой знак в конце предложения . Если точка -то повествование
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