((45-(16*4+59)/41+72)*2+158)/25= по действиям
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((45-(16*4+59)/41+72)*2+158)/25= по действиям
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
((45-(16×4+59)÷41+72)×3+158)÷25=20 1)16×4=64 2)64+59=123 3)123÷41=3 4)45-3=42 5)42+72=114 6)114×3=342 7)342+158=500 8)500÷25=20
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