От каких глаголов можно образовать действительное причастие настоящего времени? а) видеть, б)подышать, в) несут, г) спеть.
Русский язык
От каких глаголов можно образовать действительное причастие настоящего времени? а) видеть, б)подышать, в) несут, г) спеть.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Видеть-видящий,несут-несущие
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Лыжник за 3 часа прошел 30 км. сколько времени ему потребовалось бы чтобы пройти 20 к??, двигаясь с такой же скоростью
Українська мова
Биология
Русский язык