От каких глаголов можно образовать действительное причастие настоящего времени? а) видеть, б)подышать, в) несут, г) спеть.

Русский язык
От каких глаголов можно образовать действительное причастие настоящего времени? а) видеть, б)подышать, в) несут, г) спеть.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Видеть-видящий,несут-несущие
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