Помогите срочно нужно!!! 8 задание
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Помогите срочно нужно!!! 8 задание
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Complete the sentences. 1) It this pen mine or Trevor"s?it"s not trevor"s.It"s____ 2) Is this lord and lady forrester"s house?Yes, it is. it"s___