Сумма двух чисел равна 87,а разность равна 19.Найдите эти числа. Даю 18 баллов(Нужно ?? кратким условием и решением)

Математика

Сумма двух чисел равна 87,а разность равна 19.Найдите эти числа. Даю 18 баллов(Нужно ?? кратким условием и решением)

Автор: Гость