Сумма двух чисел равна 87,а разность равна 19.Найдите эти числа. Даю 18 баллов(Нужно ?? кратким условием и решением)

Математика
Сумма двух чисел равна 87,а разность равна 19.Найдите эти числа. Даю 18 баллов(Нужно ?? кратким условием и решением)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x-первое из чисел x-19 -второе x+x-19=87 2x-19=87 2x=106 x=53 первое-53 53-19=34 второе-34
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