составить предложение из слов а,with,shares,He,room,friend,his
Английский язык
составить предложение из слов а,with,shares,He,room,friend,his
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
He shares a room with his friend
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Периметр параллельными равна 30см. одна из его сторон больше другой на 3см. Вычисли??е длины сторон параллелограмма
Геометрия
Алгебра
У пустелі зустрілися два мандрівники один із них можна повністю водою 12 літрова п??судина в інший мав дві порожні 8 літрові та 5 літрову перший з ...
Английский язык