составить предложение из слов а,with,shares,He,room,friend,his

Английский язык
составить предложение из слов а,with,shares,He,room,friend,his
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
He shares a room with his friend
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