У пустелі зустрілися два мандрівники один із них можна повністю водою 12 літрова п??судина в інший мав дві порожні 8 літрові та 5 літрову перший з мандрівників вирішив поділити воду порівну але не знаю як це зробити як треба ді...
Алгебра
У пустелі зустрілися два мандрівники один із них можна повністю водою 12 літрова п??судина в інший мав дві порожні 8 літрові та 5 літрову перший з мандрівників вирішив поділити воду порівну але не знаю як це зробити як треба діяти мандрівникам щоб налити 6 літрів води у 8 литров посуду
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12 8 5 (перша, друга, третя) ------------- 12 0 0 (перша повна) 4 8 0 (перелили до заповнения з першої в другу) 4 3 5 (з другої в третю) 9 3 0 (з третьої в першу) 9 0 3 (з другої в третю) 1 8 3 (з першої в другу) 1 6 5 (з другої в третю) 6 6 0 (з третьої в першу)
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