У пустелі зустрілися два мандрівники один із них можна повністю водою 12 літрова п??судина в інший мав дві порожні 8 літрові та 5 літрову перший з мандрівників вирішив поділити воду порівну але не знаю як це зробити як треба ді...

Алгебра

У пустелі зустрілися два мандрівники один із них можна повністю водою 12 літрова п??судина в інший мав дві порожні 8 літрові та 5 літрову перший з мандрівників вирішив поділити воду порівну але не знаю як це зробити як треба діяти мандрівникам щоб налити 6 літрів води у 8 литров посуду

Автор: Гость