AC -диагональ прямоугольника ABCD,угол CAD=35°.Чему равен угол ACD?

Геометрия
AC -диагональ прямоугольника ABCD,угол CAD=35°.Чему равен угол ACD?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Угол D прямой, получатся 90-35(угол ACD)=45
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