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Как на английском пишется слово дом
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Как на английском пишется слово дом
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
House или home. Так пишется.
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