Периметр параллельными равна 30см. одна из его сторон больше другой на 3см. Вычисли??е длины сторон параллелограмма
Математика
Периметр параллельными равна 30см. одна из его сторон больше другой на 3см. Вычисли??е длины сторон параллелограмма
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эх, в доказательствах по геометрии я слаб, но вычислить по простому (как первоклассник) смогу: 1)30-(3+3)=24 2)24:4=6 3)6+3=9 ответ: скажем, АВ=CD=6, а BC=AD=9
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