Периметр параллельными равна 30см. одна из его сторон больше другой на 3см. Вычисли??е длины сторон параллелограмма

Математика
Периметр параллельными равна 30см. одна из его сторон больше другой на 3см. Вычисли??е длины сторон параллелограмма
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эх, в доказательствах по геометрии я слаб, но вычислить по простому (как первоклассник) смогу: 1)30-(3+3)=24 2)24:4=6 3)6+3=9 ответ: скажем, АВ=CD=6, а BC=AD=9
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