Complete the sentences. 1) It this pen mine or Trevor"s?it"s not trevor"s.It"s____ 2) Is this lord and lady forrester"s house?Yes, it is. it"s___

Английский язык

Complete the sentences. 1) It this pen mine or Trevor"s?it"s not trevor"s.It"s____ 2) Is this lord and lady forrester"s house?Yes, it is. it"s___

Автор: Гость