Налейте в пластмассовую бутылку воды доверху и закройте крышкой.Попытайтесь сжать в ней воду.Затем вылейте воду,снова закройте бутылочку.Теперь попробуйте сжать воздух.Объясните результаты опыта. КАК ОБЪЯСНИТЬ?
Физика
Налейте в пластмассовую бутылку воды доверху и закройте крышкой.Попытайтесь сжать в ней воду.Затем вылейте воду,снова закройте бутылочку.Теперь попробуйте сжать воздух.Объясните результаты опыта. КАК ОБЪЯСНИТЬ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вода плохо сжимается, ее молекулы находятся близко друг другу и промежутки малы Газ промежутки огромны по сравнению с размерами молеку и он легко сжимается
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Русский язык
От каких глаголов можно образовать действительное причастие настоящего времени? А)видеть Б)подышать В)несут Г)спеть
Математика
Брат с сестрой нашли в лесу 25 белых грибов. Брат помнит, что он нашёл на 7 грибов больше, чем сестра. Сколько белых грибов нашел каждый?
Математика
Другие предметы