Найдите корень уравнение. (6x - d) × 8 = 104 при d= 29. Пж. ответьте на вапрос
Математика
Найдите корень уравнение. (6x - d) × 8 = 104 при d= 29. Пж. ответьте на вапрос
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если d=29, то (6х-д)*8=104будет (6х-29)*8=10448х-232=10448х=104+23248х=336х=336:48х=7
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