10 предложения с приставками пре и при.Нужно из русских народных сказок пожалуйста пожалуйста пожалуйста пожалуйста пожалуйста пожалуйста пожалуйста пожалуйста пожалуйста!!!

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10 предложения с приставками пре и при.Нужно из русских народных сказок пожалуйста пожалуйста пожалуйста пожалуйста пожалуйста пожалуйста пожалуйста пожалуйста пожалуйста!!!

Автор: Гость