Помогите быстрее чем быстрее тем лучше

Гость: Гость:

2.Невидимкою луна освещает снег летучий. 3.Владимир кипел от негодования. 4.Ну скажи,видала ли ты когда-нибудь ещё такую непоседу и егозу,как ты,Ника? 5. Сколько мне жить?..Впереди неизвестность! 6.Тогда, может быть, всё неправда: и разговоры о книгах ,и советы отца,и споры за ужином? Всё,всё неправда! 7.Это не тоска,не скука ,а гораздо хуже. 8.Замерзший зимний бор шумит среди лазури,метёт ветвями синеву с небес,и кажется, - не буря будит лес,а буйный лес,качаясь, будит бурю. Неизвестность - разбор под цифрой 2 -морфемный не-приставка,известн-корень,ость-суффикс,нулевое окончание. Будит - разбор под цифрой 3 -морфологический. Лес (что делает?) будит- глагол. 1. Нач.форма -Будить. 2. Пост.признаки: несоверш.вид, переходный, 2 спряжение. 3. Непостоян.признаки: изъявит.наклонение,ед.число,настоящее время, 3 лицо. 4.В предложении является сказуемым ======.