Помогите даю 25 Баллов Ответ должен быть целиковый !

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Помогите даю 25 Баллов Ответ должен быть целиковый !
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Гость:
Второе упражнение надо было делать?
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