Помогите дам за лучший ответ 30 баллов. Надо написать сжатое изложение по данному тексту.
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Помогите дам за лучший ответ 30 баллов. Надо написать сжатое изложение по данному тексту.
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Гость:
Убираешь все ВВодные слова , перечисление и т.д
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