ПОМОГИТЕ!!! десятилитровая кастрюля наполнена водой. Как из неё с помощью семилитрового и и трёхлирового кувшинов отмерять 5 л воды?

Математика
ПОМОГИТЕ!!! десятилитровая кастрюля наполнена водой. Как из неё с помощью семилитрового и и трёхлирового кувшинов отмерять 5 л воды?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 раза налей 3-ех литровым кувшином один раз отлей 7 литровым и опять нашей 3-ех литровым 1) 3+3+3=9 литров 2) 9-7=2 литра 3) 2+3=5 литров
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