ПОМОГИТЕ!!! десятилитровая кастрюля наполнена водой. Как из неё с помощью семилитрового и и трёхлирового кувшинов отмерять 5 л воды?

Математика

ПОМОГИТЕ!!! десятилитровая кастрюля наполнена водой. Как из неё с помощью семилитрового и и трёхлирового кувшинов отмерять 5 л воды?

Автор: Гость