Решить удобным способом 1,7*4,5*6,9*1,1/0,23*6,8*0,9*5,5
Математика
Решить удобным способом 1,7*4,5*6,9*1,1/0,23*6,8*0,9*5,5
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1.7×4.5×6.9×1.1:0.23×6.8×0.9×5.5=58:7=8
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