Помогите должно выйти 10 пажалуйста помогите
Математика
Помогите должно выйти 10 пажалуйста помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5/18-4/15=1/90 1/90:1/6=1/15 1/15+3 14/15=4 4:0,8=5 3 1/25×5/12=19/15 19/15-2/3=3/5=0,6 4 5/16-3 1/6=1 7/48 1 3/8:1 7/48=6/5=1,2 составляем пропорцию: х=(5×1,2):0,6 х=6:0,6=10
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