Лисица Девица и Котофей Иванович краткое содержание подскажите пожалуйста. пожалуйста мне срочно нужно

Гость: Гость:

Краткое : У мужика был кот, он только шкодил, и мужик решил его выкинуть. Завязал в мешок и бросил в лесу. Там кот встретился с лисой и они решили пожениться. Был у них пир. Пошла лиса за утками, пришел медведь, потом волк. Оба начали к ней приставать. Она сказала, что замужняя, и что у нее есть муж-министр. Потом волк и медведь захотели посмотреть на кота (министра леса). Принесли кабана и быка, лиса сказала им спрятаться. Вышел кот, увидел туши и набросился на них. Заметил, что что-то в кустах шевелится и напрыгнул. А в кустах ( в листьях, в другой версии) был волк. Медведь испугался и шлепнулся на волка. Они убежали, а лиса и кот смеялись ему вдогонку. Потом у них был пир. Как-то так.