Что нужно написать в " прочие поборы"?

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Что нужно написать в " прочие поборы"?
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Овощи, фрукты, скот и т.п.
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