Пожалуйста срочно решите задание 2
Математика
Пожалуйста срочно решите задание 2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8 19/20-3 7/30-5 4/15=19*3/60-7*2/60-4*4/60=57/60-14/60-16/60=27/60=9/20(целые числа если вычесть будет о- 8-3-5=0). 20-(6 3/8- 2 1/6)=20-(51*3/24-13*4/24)=20-(153/24-52/24)=20-101/24=20- 4 5/24=16 5/24
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