Пожалуйста срочно решите задание 2

Гость: Гость:

8 19/20-3 7/30-5 4/15=19*3/60-7*2/60-4*4/60=57/60-14/60-16/60=27/60=9/20(целые числа если вычесть будет о- 8-3-5=0). 20-(6 3/8- 2 1/6)=20-(51*3/24-13*4/24)=20-(153/24-52/24)=20-101/24=20- 4 5/24=16 5/24