Поставь в конце предложений нужные знаки препинания пролетели Летние каникулы Где ты побывал летом так чудесно загорать на солнышке купаться в море скучал ли ты по Одноклассникам Здравствуй школа текст имеет три части?
Русский язык
Поставь в конце предложений нужные знаки препинания пролетели Летние каникулы Где ты побывал летом так чудесно загорать на солнышке купаться в море скучал ли ты по Одноклассникам Здравствуй школа текст имеет три части?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пролетели летние каникулы. Где ты побывал летом? Так чудесно загорать на солнышке, купаться в море! Скучал ли ты по одноклассникам? Здравствуй, школа!
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