Поставь в конце предложений нужные знаки препинания пролетели Летние каникулы Где ты побывал летом так чудесно загорать на солнышке купаться в море скучал ли ты по Одноклассникам Здравствуй школа текст имеет три части?

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Поставь в конце предложений нужные знаки препинания пролетели Летние каникулы Где ты побывал летом так чудесно загорать на солнышке купаться в море скучал ли ты по Одноклассникам Здравствуй школа текст имеет три части?

Автор: Гость