Поставь в конце предложений нужные знаки препинания пролетели Летние каникулы Где ты побывал летом так чудесно загорать на солнышке купаться в море скучал ли ты по Одноклассникам Здравствуй школа текст имеет три части?

Русский язык
Поставь в конце предложений нужные знаки препинания пролетели Летние каникулы Где ты побывал летом так чудесно загорать на солнышке купаться в море скучал ли ты по Одноклассникам Здравствуй школа текст имеет три части?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пролетели летние каникулы. Где ты побывал летом?  Так чудесно загорать на солнышке, купаться в море!  Скучал ли ты по одноклассникам?  Здравствуй, школа!
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