Дубровский, найдите в тексте 1 главы фразеологизмы

Гость: Гость:

1"Спокойно, Маша, я - Дубровский! " Троекуров часто говаривал Дубровскому: Слушай, брат Андрей Гаврилович: коли в твоем Володьке будет путь, так отдам за него Машу; даром что он 2"гол как сокол" "Кто там смел 3"рот разинуть", - сказал грозно исправник. " Хоть Дубровский не раз приходил мне в голову, да думаю: город близко, всего семь вёрст, авось 4"бог пронесёт".