1)Какое строение имеет клетка? 2)Где находится клеточный сок и что в нём содержитм??? 3)В какой цвет красящие вещества, находящиеся в клеточном моек и в пластидах, могут окрашивать различные части растений ? помогите пожалуйста!

Биология
1)Какое строение имеет клетка? 2)Где находится клеточный сок и что в нём содержитм??? 3)В какой цвет красящие вещества, находящиеся в клеточном моек и в пластидах, могут окрашивать различные части растений ? помогите пожалуйста!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. ядро ,аппарат гольджи ,рибосомы лизосомы, вакуоли , митохондрии. 2.хммм, в вакуолях . вода . 3. хлоропласты зеленые (у растений) естественно окрашивают все в зеленый цвет.
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