1)Какое строение имеет клетка? 2)Где находится клеточный сок и что в нём содержитм??? 3)В какой цвет красящие вещества, находящиеся в клеточном моек и в пластидах, могут окрашивать различные части растений ? помогите пожалуйста!

Биология

1)Какое строение имеет клетка? 2)Где находится клеточный сок и что в нём содержитм??? 3)В какой цвет красящие вещества, находящиеся в клеточном моек и в пластидах, могут окрашивать различные части растений ? помогите пожалуйста!

Автор: Гость