За 8 карандашей даша заплатила 56руб сколько будет стоит 9таких карандашей
Математика
За 8 карандашей даша заплатила 56руб сколько будет стоит 9таких карандашей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
56:8=7 руб стоит 1 карандаш 7*9=63 руб стоят 9 карандашей
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