Составить самостоятельноlt;spangt;Составить самостоятельно графический диктант.Дл?? этого выпиши из учебника по литературному чтению или составь шесть предложений (среди них должны быть и простые предложения с однордными членам...

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Составить самостоятельноlt;spangt;Составить самостоятельно графический диктант.Дл?? этого выпиши из учебника по литературному чтению или составь шесть предложений (среди них должны быть и простые предложения с однордными членами, и сложные предложения с союзами и, а , но и с прямой речью).lt;spangt; lt;/spangt;lt;/spangt;

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