Составить самостоятельноlt;spangt;Составить самостоятельно графический диктант.Дл?? этого выпиши из учебника по литературному чтению или составь шесть предложений (среди них должны быть и простые предложения с однордными членам...
Русский язык
Составить самостоятельноlt;spangt;Составить самостоятельно графический диктант.Дл?? этого выпиши из учебника по литературному чтению или составь шесть предложений (среди них должны быть и простые предложения с однордными членами, и сложные предложения с союзами и, а , но и с прямой речью).lt;spangt; lt;/spangt;lt;/spangt;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну графический диктант- это чертить по клеточкам и подписать сколько их влево, сколько вправо и вниз вверх. Можно начертить героя или путь какой то
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