У папоротников отсутствуют: 1. Сложный лист 2. Корневище 3. Короткий главный корень 4. Придаточные корни 5. Боковые корни Варианты ответов: а) 1, 2, 4, 5 б) 2, 4 в) 2, 5 г) 3, 5
Биология
У папоротников отсутствуют: 1. Сложный лист 2. Корневище 3. Короткий главный корень 4. Придаточные корни 5. Боковые корни Варианты ответов: а) 1, 2, 4, 5 б) 2, 4 в) 2, 5 г) 3, 5
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Вариан а)1,2,4,5 мне так кажется
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