(x^2+5x)^2-2(x^2+5x)-24=0
Математика
(x^2+5x)^2-2(x^2+5x)-24=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Применены : замена переменной, теорема Виета
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Биология
У папоротников отсутствуют: 1. Сложный лист 2. Корневище 3. Короткий главный корень 4. Придаточные корни 5. Боковые корни Варианты ...
Русский язык
Поставь в конце предложений нужные знаки препинания пролетели Летние каникулы Где ты побывал летом так чудесно загорать на солнышке купаться в море...