(x^2+5x)^2-2(x^2+5x)-24=0

Математика
(x^2+5x)^2-2(x^2+5x)-24=0
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Применены : замена переменной, теорема Виета
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