Помогите дописать объявление! В среду ,10.02, в сельской библиотеке.........придумайте плиз!

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Помогите дописать объявление! В среду ,10.02, в сельской библиотеке.........придумайте плиз!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Состоится собрание. состоится прочтение стихов в память о Дне Победы.
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