Решить вопрос помогите
Литература
Решить вопрос помогите
Ответ(ы):
Гость:
Люди представляли Землю стоящие слоны на большой черепахе.
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