Решить вопрос помогите

Литература
Решить вопрос помогите
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Люди представляли Землю стоящие слоны на большой черепахе.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Найдите cos2a+sin2a, если tga=0,75
Ответить
Русский язык
Спиши скороговорки, четко произнеси их. Найди и подчеркни имена прилагательноые, ??кажи их число 1. Белый снег. Белый мел. Белый сахар тоже был. ...
Ответить
Английский язык
Как считается a carpet
Ответить
История
На берегу этой реки Юлий Цезарь произнёс знаменитую фразу "Жребий брошен!",после ч??го его войско переправились через реку и захватили власть в Рим...
Ответить
Математика
Разложите на простые множители числа 64,200,288,256,333,346,512,8100,4096,2500,888,2525. Помогите плиз!)
Ответить