На берегу этой реки Юлий Цезарь произнёс знаменитую фразу "Жребий брошен!", после чего его войско перенаправлялось через реку и захватили власть в Риме? С тех пор появилось крылатое выражение:
История
На берегу этой реки Юлий Цезарь произнёс знаменитую фразу "Жребий брошен!", после чего его войско перенаправлялось через реку и захватили власть в Риме? С тех пор появилось крылатое выражение:
Ответ(ы):
Гость:
Река Рубикон - на этой реке
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