На берегу этой реки Юлий Цезарь произнёс знаменитую фразу "Жребий брошен!", после чего его войско перенаправлялось через реку и захватили власть в Риме? С тех пор появилось крылатое выражение:

История

На берегу этой реки Юлий Цезарь произнёс знаменитую фразу "Жребий брошен!", после чего его войско перенаправлялось через реку и захватили власть в Риме? С тех пор появилось крылатое выражение:

Автор: Гость