Помогите мне пожалуйста вот задача про сначала шёл 2 часа со скоростью 45 километров в час затем три часа со скоростью 48 километров в час и наконец еще 3 часа со скоростью 50 километров в час найти расстояние которое прошел по...

Математика
Помогите мне пожалуйста вот задача про сначала шёл 2 часа со скоростью 45 километров в час затем три часа со скоростью 48 километров в час и наконец еще 3 часа со скоростью 50 километров в час найти расстояние которое прошел поезд за все время
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Поезд прошел 384 километра
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