Помогите мне пожалуйста вот задача про сначала шёл 2 часа со скоростью 45 километров в час затем три часа со скоростью 48 километров в час и наконец еще 3 часа со скоростью 50 километров в час найти расстояние которое прошел по...

Математика

Помогите мне пожалуйста вот задача про сначала шёл 2 часа со скоростью 45 километров в час затем три часа со скоростью 48 километров в час и наконец еще 3 часа со скоростью 50 километров в час найти расстояние которое прошел поезд за все время

Автор: Гость