В 1 день продал 20 бананов,во 2 день 4/5 бананов, в 3 день 5/8 бананов.сколько всего за 3 д??я продал бананов?
Математика
В 1 день продал 20 бананов,во 2 день 4/5 бананов, в 3 день 5/8 бананов.сколько всего за 3 д??я продал бананов?
Ответ(ы):
Гость:
(20*4)/5=16 во второй день (16*5)/8=10 в третий день всего 20+16+10=46
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