В 1 день продал 20 бананов,во 2 день 4/5 бананов, в 3 день 5/8 бананов.сколько всего за 3 д??я продал бананов?

Математика

В 1 день продал 20 бананов,во 2 день 4/5 бананов, в 3 день 5/8 бананов.сколько всего за 3 д??я продал бананов?

Автор: Гость