Физика.. А я ни черта не понимаю... :с Помогите пожалуйста! Сделайте 2, 3, 4, 5. с:

Физика

Физика.. А я ни черта не понимаю... :с Помогите пожалуйста! Сделайте 2, 3, 4, 5. с:

Автор: Гость