Физика.. А я ни черта не понимаю... :с Помогите пожалуйста! Сделайте 2, 3, 4, 5. с:
Физика
Физика.. А я ни черта не понимаю... :с Помогите пожалуйста! Сделайте 2, 3, 4, 5. с:
Ответ(ы):
Гость:
Дано: p = 8900 Ом*мм2 / м l = 100 м S = 0,5 мм2 U = 6,8 В I - ? Решение: R = p (l/S) = 8900 (100/0,5) = 8900 * 200 = 1 780 000 Ом I = U / R = 6.8 / 1 780 000 = 0,0000038 А Если такое решение Вам пойдёт - допишу остальные
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